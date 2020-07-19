Omar Elabdellaoui: 'Galatasaray'a imza atmadım'

Galatasaray'ın sağ bek transferi için anlaşmaya vardığı iddia edilen Omar Elabdellaoui, transferin henüz bitmediğini ve önceliğin Olympiakos'ta olduğunu dile getirdi.



Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli oyuncunun takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede Galatasaray konusuna değindiği yazıldı.



"HENÜZ İMZA ATMADIM"



Yunan basınında çıkan haberde Elabdellaoui, arkadaşlarına şu ifadeleri kullandı;



"Türkiye'de veya başka bir yerde ne yazılırsa yazılsın henüz hiçbir yere imza atmadım. Hala önceliğim burada kalmak. Eğer olmazsa gelecek adına bir karar vermem gerekecek ve dostça ayrılacağım"



Sarı kırmızılıalrın 1.5 milyon euro garanti maaştan 3 yıllık anlaşmaay vardığı iddia edilen Omar Elabdellaoui bu sezon 46 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı



