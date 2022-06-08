Omar Elabdellaoui: 'Galatasaray'a borcum var'

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Gözünden yaralandığı dönemde Galatasaray'ın kendisine hiç tahmin edemeyeceği kadar sahip çıktığını söyleyen Omar Elabdellaoui, teklifler almasına rağmen İstanbul'da kalmak istediğini söyledi.Norveç basınına konuşan tecrübeli futbolcu,dedi.Galatasaray'a olan borcunu ödemek istediğini söyleyen Omar,açıklamasını yaptı.