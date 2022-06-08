Omar Elabdellaoui: "Galatasaray'a borcum var"

Galatasaray'da talihsiz bir sakatlık geçiren Omar Elabdellaoui, sarı kırmızılılara olan borcunu ödemek istediğini söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Omar Elabdellaoui: 'Galatasaray'a borcum var'
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08 Haziran 2022 09:52
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gözünden yaralandığı dönemde Galatasaray'ın kendisine hiç tahmin edemeyeceği kadar sahip çıktığını söyleyen Omar Elabdellaoui, teklifler almasına rağmen İstanbul'da kalmak istediğini söyledi.

Norveç basınına konuşan tecrübeli futbolcu, "Futbol oynamak bir yana, bir daha göreceğime dair bile ümidim yoktu. Bu zorlu süreçte Galatasaray hem benim hem de ailemin yanında oldu." dedi.

"BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM"

Galatasaray'a olan borcunu ödemek istediğini söyleyen Omar, "Şimdi iyi bir hazırlık yapmayı ve yeni sezonda yüzde 100'ümle kulübüme olan borcumu ödemeyi istiyorum" açıklamasını yaptı. 



 
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