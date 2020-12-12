Yokluğunda sağ bekteki yerini Linnes'e kaptıran Omar Elabdellaoui, koronavirüsü yendikten sonra karantina sürecini tamamlayıp takıma katıldı.
Norveçli futbolcunun, idmanlardaki en hırslı ve çalışkan isimlerin başını çektiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı tecrübeli futbolcunun, hocanın gözüne girerek ilk 11'deki yerine yeniden kavuşmayı hedeflediği belirtiliyor.
Norveçli futbolcunun, idmanlardaki en hırslı ve çalışkan isimlerin başını çektiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı tecrübeli futbolcunun, hocanın gözüne girerek ilk 11'deki yerine yeniden kavuşmayı hedeflediği belirtiliyor.