Omar Elabdellaoui formayı geri alacak

Galatasaray'da koronavirüs ardından yeniden takıma dönen Omar Elabdellaoui, formasını almak için elinden geleni yapıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Omar Elabdellaoui formayı geri alacak
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12 Aralık 2020 12:42
Yokluğunda sağ bekteki yerini Linnes'e kaptıran Omar Elabdellaoui, koronavirüsü yendikten sonra karantina sürecini tamamlayıp takıma katıldı.

Norveçli futbolcunun, idmanlardaki en hırslı ve çalışkan isimlerin başını çektiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı tecrübeli futbolcunun, hocanın gözüne girerek ilk 11'deki yerine yeniden kavuşmayı hedeflediği belirtiliyor.





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