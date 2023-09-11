Omar Colley ve Gambiya, Afrika Kupası'na gidiyor

Gambiya, 2-0 geriye düştüğü maçta Kongo ile 2-2 berabere kaldı ve Afrika Kupası'na katılım hakkı elde etti. Gambiya'da Beşiktaşlı Omar Colley 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Omar Colley ve Gambiya, Afrika Kupası'na gidiyor
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11 Eylül 2023 00:05
Afrika Kupası Elemeleri G Grubu'nda Gambiya sahasında Kongo ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Kongo, 30. dakikada Gaius Makouta ve 45. dakikada Silvere Ganvoula'nın penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Gambiya bu gollere 79. dakikada Yankuba Minteh ve 90. dakikada Muhammed Badamosi ile karşılık verdi.

Gambiya'da Beşiktaşlı Omar Colley 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Gambiya, grupta 10 puana yükseldi ve Afrika Kupası'na katılmayı garantiledi. Kongo ise grupta 7 puanda kaldı.

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