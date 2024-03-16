Omar Colley: "Mağlubiyeti hak etmedik"

Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Omar Colley, 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Omar Colley: 'Mağlubiyeti hak etmedik'
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16 Mart 2024 23:04
Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Omar Colley, 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyeti hak etmediklerini söyleyen Colley, "Maça kötü başladık. Kötü başladıktan sonra bir gol yedik. Daha sonrasında penaltı oldu. Sonrasında geri dönmeye çalıştık. İkinci yarıda performansımızla ben hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarı özelinde kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Maçtaki partneri Joe Worrall'ı performansını değerlendiren Colley, "Derin ve geniş bir kadromuz var. Necip bugün cezalıydı, onun yerine Joe oynadı. İyi de oynadığını düşünüyorum. Maça kötü başladığımızı söylemiştim, bunu düşünmeliyiz. Bu detayları düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

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