Omar Colley, İtalya'da manşet oldu

Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden Omar Colley, İtalyan basınında manşet oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Omar Colley, İtalya'da manşet oldu
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06 Nisan 2024 11:58
Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta siyah- beyazlı takımın golünü atan Omar Colley, bu sezon 7. kez fileleri sarsma başarısı göstermişti.

İTALYA'DA MANŞET OLDU

Bir stoper olarak önemli bir gol rakamına ulaşan Gambiyalı oyuncu için İtalyan basınında da haberler çıktı.

Beşiktaş'a Serie A takımlarından Sampdoria'dan gelen Colley için, "Takımı iyi durumda değil ama Colley gollerine devam ediyor. Ligde 6, toplamda 7. golüne ulaşmayı başardı" yorumları dikkatlerden kaçmadı.

31 yaşındaki Gambiyalı savunmacının Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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