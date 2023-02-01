Omar Colley için Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Omar Colley için menajeri Federico Pastorello'dan transfer açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Omar Colley için Beşiktaş açıklaması
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01 Şubat 2023 16:29
Beşiktaş'ın ara transferdeki hedeflerinden biri olarak gösterilen Omar Colley için transfer açıklaması geldi.

Colley'in menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş'ın oyuncusuna olan ilgisinin devam ettiğini söyledi.

Pastorello, "Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Transfer için bir haftamız daha var" sözlerini kullandı.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Colley'in transferinde avantajlı olan takım konumunda bulunuyor.

Sampdoria'da forma giyen 30 yaşındaki stoperin adı Türkiye'den Galatasaray'la da anılmıştı.

Omar Colley'in Sampdoria ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon 17 maça çıkan Colley, 1 kez fileleri havalandırdı. 

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