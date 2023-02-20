Omar Colley: "Heyecanımı yaşayamadım"

Beşiktaş'ın kadrosuna yeni kattığı isimlerden Omar Colley, transfer heyecanını yaşayamadığını söyledi.

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Omar Colley: 'Heyecanımı yaşayamadım'
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20 Şubat 2023 11:30
Beşiktaş'ın kadrosuna yeni kattığı isimlerden Omar Colley, deprem felaketi nedeniyle transfer heyecanını yaşayamadığını söyledi.

30 yaşındaki stoper, "Türkiye'ye geldiğimde taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyordum ancak deprem felaketi nedeniyle bir anda her şey durdu." dedi.

Colley, "Türkiye halkının üzüntüsünü paylaşıyorum. Umarım futbol insanların üzüntüsünü biraz da olsa unutturur" ifadelerini kullandı.

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