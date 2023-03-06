Omar Colley formda başladı

Beşiktaş'ın yeni stoperi Omar Colley, çıktığı ilk maçta beğenileri üzerine topladı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Omar Colley formda başladı
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06 Mart 2023 12:44
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Romain Saiss'in performansından memnun olmaması sonrasında ara transfer döneminde takıma kazandırılan Omar Colley, Ankaragücü karşısına ilk 11'de çıktı.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk müsabakada ortaya koyduğu etkin görüntüyle alkış toplayan Colley, savunmada Tayyip Talha'yla iyi bir uyum yakaladı.

Bu sezon Sampdoria formasıyla 18 resmi maça çıkan Colley, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.
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