Omar Colley: "Fedakarlık yaptım"

Beşiktaş'ta Omar Colley, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Omar Colley: 'Fedakarlık yaptım'
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03 Eylül 2023 21:59
Beşiktaş'ta Omar Colley, Sivasspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Omar Colley yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye zor zamanlarda geldim. Gelişim sessiz oldu, doğal afet yaşandı. Beşiktaş için il günden beri elimden geleni yapıyorum. kazanmak güzeldi. Maç maç ilerleyeceğiz. Umarım böyle devam ederiz." dedi.

Colley, "Her oyuncu fırsat bulacak, çok fazla maç oynayacağız. Ben ya da Necip Uysal değil, herkes şans bulacak. Bu yüzden geniş bir takımız. Statta atmosfer de çok iyiydi. İç sahada son iki lig maçını kazanamadık, Sivasspor mücadelesi bu nedenle önemliydi. Maç maç gitmek ve başarıya ulaşmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, "Birkaç maçtır omzumda sıkıntı var. Fedakarlık yapmak benim kararımdı. Çok bir sıkıntı yok, birkaç gün dinlendikten sonra geçer." diye konuştu.

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