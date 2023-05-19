Beşiktaş'ta dizindeki sakatlığı yüzünden Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyen Omar Colley'in iyileştiği ve takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.
Gambiyalı stoperin, Adana Demirspor deplasmanında takımdaki yerini alacağı bildirildi.
Özel idmanlarla kendisini güçlendiren Colley, en iyi seviyede sahaya çıkmayı planlıyor.
DEVRE ARASINDA GELDİ
Kış transfer sezonunda Sampdoria'dan 2.3 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan Gambiyalı stoper çıktığı 8 maçta beklentinin üstünde performans verdi.
Gambiyalı stoperin, Adana Demirspor deplasmanında takımdaki yerini alacağı bildirildi.
Özel idmanlarla kendisini güçlendiren Colley, en iyi seviyede sahaya çıkmayı planlıyor.
DEVRE ARASINDA GELDİ
Kış transfer sezonunda Sampdoria'dan 2.3 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan Gambiyalı stoper çıktığı 8 maçta beklentinin üstünde performans verdi.