Omar Colley'den güç idmanı

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor deplasmanında takımdaki yerini alacağı bildirilen Omar Colley, özel idmanlarla kendisini güçlendiriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Omar Colley'den güç idmanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2023 12:22
Omar Colley
Omar Colley
Beşiktaş
Beşiktaş'ta dizindeki sakatlığı yüzünden Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyen Omar Colley'in iyileştiği ve takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

Gambiyalı stoperin, Adana Demirspor deplasmanında takımdaki yerini alacağı bildirildi.

Özel idmanlarla kendisini güçlendiren Colley, en iyi seviyede sahaya çıkmayı planlıyor.

DEVRE ARASINDA GELDİ

Kış transfer sezonunda Sampdoria'dan 2.3 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan Gambiyalı stoper çıktığı 8 maçta beklentinin üstünde performans verdi. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery