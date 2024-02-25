Omar Colley: 'Biraz daha gelişmeliyiz'

Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Omar Colley kazandıkları İstanbulspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Daha fazla gelişim göstermeleri gerektiğini söyleyen Colley, "Maç içinde daha iyi yapmamız gereken detaylar var. Takımı tebrik ediyorum. iyi bir yoldayız. Goller attık ve gol yemedik. Biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Topa daha çok sahip olup, sabırlı olmalıyız. Bu iki konuyu geliştirmemiz gerekiyor." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"İki tane hedefimiz var. Bir tanesi kupada şampiyon olmak, diğeri de Avrupa Kupaları'na gidecek bir sıralamada bitirmek. 1 ve 2 zor gözüküyor ama 3.'lük bir hedef olabilir. Her maçı final havasında oynayacağız. Geri adım atmak yok."
Daha fazla gelişim göstermeleri gerektiğini söyleyen Colley, "Maç içinde daha iyi yapmamız gereken detaylar var. Takımı tebrik ediyorum. iyi bir yoldayız. Goller attık ve gol yemedik. Biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Topa daha çok sahip olup, sabırlı olmalıyız. Bu iki konuyu geliştirmemiz gerekiyor." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"İki tane hedefimiz var. Bir tanesi kupada şampiyon olmak, diğeri de Avrupa Kupaları'na gidecek bir sıralamada bitirmek. 1 ve 2 zor gözüküyor ama 3.'lük bir hedef olabilir. Her maçı final havasında oynayacağız. Geri adım atmak yok."
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