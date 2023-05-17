Omar Colley, Adana'da sahnede!

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Omar Colley, Adana Demirspor maçında sahada olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Omar Colley, Adana'da sahnede!
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17 Mayıs 2023 10:05
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 10:06
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında pazar akşamı Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Omar Colley sevinci yaşanıyor.

Dizindeki sakatlığı yüzünden Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyen Omar Colley'in iyileştiği ve takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

Gambiyalı stoperin, Adana Demirspor deplasmanında takımdaki yerini alacağı vurgulandı.

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