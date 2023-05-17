Omar Colley, Adana'da sahnede!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında pazar akşamı Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Omar Colley sevinci yaşanıyor.
Dizindeki sakatlığı yüzünden Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyen Omar Colley'in iyileştiği ve takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.
Gambiyalı stoperin, Adana Demirspor deplasmanında takımdaki yerini alacağı vurgulandı.
Dizindeki sakatlığı yüzünden Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyen Omar Colley'in iyileştiği ve takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.
Gambiyalı stoperin, Adana Demirspor deplasmanında takımdaki yerini alacağı vurgulandı.