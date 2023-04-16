Omar Colley: "1 puan bize yetmez"

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Omar Colley 0-0 berabere biten Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Omar Colley: '1 puan bize yetmez'
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16 Nisan 2023 23:27
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley, Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalınması sonrası açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından iyi bir skor olmadığını söyleyen Colley, "Üzgünüz, Trabzon'a kazanmak için geldik ama olmadı. Hedefimiz 3 puandı, galibiyetlere devam etmek istedik. 1 puan yetmez. Futbolun içerisinde bunlar var. Gol yemedik, tek sevindirici durum bu." dedi.

Kötü oyuna rağmen iyi savunma yaptıklarını ifade eden Colley, "Bazı anlarda iyi oynayamadık. Savunmayı iyi yaptığımız için gol yemedik. Bir sonraki maçta daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.
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