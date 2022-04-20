Omar borcunu ödüyor

Galatasaray kariyerinde ilk asistini Yeni Malatya maçında yapan Omar Elabdellaoui'nin gol sevinci ise ofsayta takıldı. Sağ bekte hocası Torrent'in ilk tercihi olan Norveçli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe borcunu ödüyor.



Sarı-kırmızılıların, oynamadığı dönem dahil Omar'ın ücretinin tamamını ödediği öğrenildi. Yönetimin ayrıca ABD'ye gözü için kornea nakline giden 30 yaşındaki oyuncunun yol masrafı ve hastane giderlerini de karşıladığı ortaya çıktı.





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