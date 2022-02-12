Omar, 413 gün sonra kadroda

Galatasaray'da Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui yaşadığı talihsiz kazadan sonra ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı.
31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle uzun süre gözlerinden tedavi gören Elabdellaoui Kayserispor maçında yedekler arasında yer aldı.
Galatasaray'da son olarak 26 Aralık 2020'de Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta forma giyen Norveçli futbolcu, 413 gün sonra bir resmi müsabakanın kadrosunda yer aldı.
31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle uzun süre gözlerinden tedavi gören Elabdellaoui Kayserispor maçında yedekler arasında yer aldı.
Galatasaray'da son olarak 26 Aralık 2020'de Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta forma giyen Norveçli futbolcu, 413 gün sonra bir resmi müsabakanın kadrosunda yer aldı.