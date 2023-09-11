Olympique Lyon'da Blanc dönemi sona erdi

Olympique Lyon, Teknik Direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Olympique Lyon'da Blanc dönemi sona erdi
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11 Eylül 2023 17:48
Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını açıkladı.

Fransız ekibi yaptığı açıklamada, "Olympique Lyon, profesyonel ekibin başında geçirdiği bu 11 ay boyunca Laurent Blanc ve ekibine katılımları ve profesyonellikleri için teşekkür ediyor." dedi.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon Fransa ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet 1 beraberlik alarak taraftarın büyük tepkisini çekmişti.

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