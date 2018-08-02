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Olympiakos'tan Beşiktaş için transfer açıklaması!

Yunan ekibi Olympiakos, takımın İranlı yıldızı Karim Ansarifard için Beşiktaş ile görüşmediklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Olympiakos'tan Beşiktaş için transfer açıklaması!
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02 Ağustos 2018 15:39
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan İranlı forvet Karim Ansarifard için Yunan ekibi Olympiakos'tan transfer açıklaması geldi.

''BEŞİKTAŞ İLE KONUŞMA OLMADI''

Olympiakos'tan yapılan yazılı açıklamada ''Beşiktaş'tan Ansarifard'a gelen bir teklif yok. Türk kulübü ile bu transfer hakkında hiç konuşmadık.'' denildi.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖZ DOLDURDU

2016-2017 sezonunun devre arasında Panionios'tan 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında Olympiakos'a transfer olan Ansarifard, geçen sezon Pire ekibiyle çıktığı 28 maçta 18 gole imza atmıştı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan İranlı futbolcu, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da performansıyla göz doldurmuştu. Ansarifard, İran'ın grupta oynadığı 3 karşılaşmada da forma giyerken, turnuvayı 1 golle tamamlamıştı.

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