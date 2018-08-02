'ın transfer listesinde bulunan İranlı forvetiçin Yunan ekibi'tan transfer açıklaması geldi.Olympiakos'tan yapılan yazılı açıklamada ''Beşiktaş'tan Ansarifard'a gelen bir teklif yok. Türk kulübü ile bu transfer hakkında hiç konuşmadık.'' denildi.2016-2017 sezonunun devre arasında Panionios'tan 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında Olympiakos'a transfer olan Ansarifard, geçen sezon Pire ekibiyle çıktığı 28 maçta 18 gole imza atmıştı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan İranlı futbolcu, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da performansıyla göz doldurmuştu. Ansarifard, İran'ın grupta oynadığı 3 karşılaşmada da forma giyerken, turnuvayı 1 golle tamamlamıştı.