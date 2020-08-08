Olympiakoslu basketbolcu koronavirüse yakalandı

THY Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos'un forveti Kostas Papanikolau, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Olympiakoslu basketbolcu koronavirüse yakalandı
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08 Ağustos 2020 17:38
THY Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos'un forveti Kostas Papanikolau, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Papanikolau'nun semptom göstermediği ve durumunun sağlık ekiplerince takip edildiği aktarıldı.



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