Olympiakoslu basketbolcu koronavirüse yakalandı

THY Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos'un forveti Kostas Papanikolau, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Yunan ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Papanikolau'nun semptom göstermediği ve durumunun sağlık ekiplerince takip edildiği aktarıldı.
Yunan ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Papanikolau'nun semptom göstermediği ve durumunun sağlık ekiplerince takip edildiği aktarıldı.