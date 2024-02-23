Olympiakos turu tek golle aldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Olympiakos, Ludogorets'i ilk maçta olduğu gibi rövanşı da 1-0 kazanarak 16 turuna kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Olympiakos turu tek golle aldı!
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23 Şubat 2024 01:09
Son güncelleme 23 Şubat 2024 01:10
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ekibi Ferencvaros ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geldi. Olympiakos ilk maçta olduğu gibi rövanşı da 1-0 kazandı ve son 16 turuna kaldı.

Olympiakos'un golünü 45. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.

Türkiye'de Hatayspor forması giyen Ayoub El Kaabi, ilk maçın ardından rövanşta da golünü atarak turun kilit ismi oldu.

Kısa bir süre önce İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar'ı takımın başına getiren Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederek taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşattı.

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