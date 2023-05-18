Olympiakos'tan Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu

Yunanistan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Olympiakos'tan Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu
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18 Mayıs 2023 14:01
Euroleague'de normal sezon ve play-off'ların tamamlanmasının ardından yılın en iyileri de belli oluyor.

Olimpiakos'ta beşinci senesini geçiren Bulgar yıldız Vezenkov, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu normal sezonun MVP'si seçildi.

Bu sezon 8 kez "double-double" yapan 27 yaşındaki basketbolcu, maç başına 17,2 sayı, 6,8 ribaunt ve 21,2 verimlilik puanı üretti. Vezenkov, sayı ve verimlilik puanı istatistiklerinde ligin zirvesinde yer aldı. 

Normal sezonu zirvede tamamlayan ve play-off'larda Fenerbahçe Beko'yu eleyerek Dörtlü Final'e kalan Olympiakos'un performansında önemli pay sahibi olan Vezenkov, 5 kez haftanın, 2 defa da ayın MVP'si seçilmeyi başardı.

MVP ÖDÜLÜ OLAN ÜÇÜNCU OLYMPIAKOS OYUNCUSU
Öte yandan Vezenkov, Milos Teodosic (2010) ve Vassilis Spanoulis'in (2013) ardından Avrupa Ligi'nde MVP seçilen üçüncü Olympiakos oyuncusu oldu.
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