Olympiakos'tan Galatasaray'a Omar teklifi

Aris ile cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak Galatasaray'a bir başka Yunanistan ekibi Olympiakos'tan da teklif geldi.
Eski oyuncuları Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşünü kutlamak isteyen Olympiakos, sarı-kırmızılı takıma özel maç davetinde bulundu.
Atina'da taraftara açık planlanan karşılaşmanın gelirinin de yardım kuruluşlarına bağışlanması planlanıyor.
Geçtiğimiz yılbaşı Omar kazara elinde patlayan havai fişekle gözünden yaralanmıştı.
Eski oyuncuları Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşünü kutlamak isteyen Olympiakos, sarı-kırmızılı takıma özel maç davetinde bulundu.
Atina'da taraftara açık planlanan karşılaşmanın gelirinin de yardım kuruluşlarına bağışlanması planlanıyor.
Geçtiğimiz yılbaşı Omar kazara elinde patlayan havai fişekle gözünden yaralanmıştı.