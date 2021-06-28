Olympiakos'tan Galatasaray'a Omar teklifi

Aris ile cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak Galatasaray'a Olympiakos'tan da teklif var.

Haber; Sabah
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Olympiakos'tan Galatasaray'a Omar teklifi
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28 Haziran 2021 10:09
Aris ile cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak Galatasaray'a bir başka Yunanistan ekibi Olympiakos'tan da teklif geldi.

Eski oyuncuları Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşünü kutlamak isteyen Olympiakos, sarı-kırmızılı takıma özel maç davetinde bulundu.

Atina'da taraftara açık planlanan karşılaşmanın gelirinin de yardım kuruluşlarına bağışlanması planlanıyor.

Geçtiğimiz yılbaşı Omar kazara elinde patlayan havai fişekle gözünden yaralanmıştı.


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