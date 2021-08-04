Olympiakos'tan Feghouli yoklaması

Son olarak Onyekuru'yu kadrosuna katan Olympiakos, Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarından sonra Feghouli için yeniden devreye girdi



Yunan basınında yer alan haberine göre, Onyekuru'yu renklerine bağlayan Olympiakos, Feghouli'nin durumunu soruşturmaya başladı.



Yıllık 3 milyon 850 bin euro kazanan Feghouli için bu maaş seviyesine çıkmayı düşünmeyen Olympiakos'un nasıl bir karar alacağı merak edilmeye başlandı



Feghouli geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla ligde 22 maça çıkmış ve 2 gol, 4 asistlik katkı sunabilmişti.



