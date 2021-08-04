Olympiakos'tan Feghouli yoklaması

Yunan ekibi Olympiakos, daha önce renklerine bağlamak istediği Sofiane Feghouli için yeniden devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Olympiakos'tan Feghouli yoklaması
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04 Ağustos 2021 10:24
Son olarak Onyekuru'yu kadrosuna katan Olympiakos, Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarından sonra Feghouli için yeniden devreye girdi

Yunan basınında yer alan haberine göre, Onyekuru'yu renklerine bağlayan Olympiakos, Feghouli'nin durumunu soruşturmaya başladı.

Yıllık 3 milyon 850 bin euro kazanan Feghouli için bu maaş seviyesine çıkmayı düşünmeyen Olympiakos'un nasıl bir karar alacağı merak edilmeye başlandı

Feghouli geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla ligde 22 maça çıkmış ve 2 gol, 4 asistlik katkı sunabilmişti.


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