Olympiakos'ta Valbuena'nın sözleşmesi uzatıldı

Olympiakos, tecrübeli futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Olympiakos
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Olympiakos'ta Valbuena'nın sözleşmesi uzatıldı
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16 Haziran 2022 20:05
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Mathieu Valbuena, takımda kaldı.

Kulüpten yapılan duyuruda, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve ardından Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu, Yunan temsilcisinde şu ana kadar 120 maça çıkarken, 14 gol, 39 asistlik bir performans ortaya koydu.

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