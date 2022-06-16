Olympiakos'ta Valbuena'nın sözleşmesi uzatıldı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Mathieu Valbuena, takımda kaldı.



Kulüpten yapılan duyuruda, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.



2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve ardından Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu, Yunan temsilcisinde şu ana kadar 120 maça çıkarken, 14 gol, 39 asistlik bir performans ortaya koydu.





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