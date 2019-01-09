THY EuroLeague'in 17. haftasında Olympiakos ile Baskonia karşı karşıya geldi. SEF'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Olympiakos, uzatmalar sonucunda 91-87 kazandı.İlk çeyreği 22-20'lik skorla önde geçen Baskonia, devreye de 47-43'lük üstünlükle gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Baskonia, son çeyrek öncesi 62-55 öndeydi. Son dakikalara da önde giren Baskonia, basit top kayıpları, kaçan serbest atışlar ve Kostas Papanikolaou'nun son saniyelerde gelen üçlüğüyle maçın uzatmalara gitmesine engel olamadı. Uzatmalarda da farklı bir performans sergileyen Olympiakos, maçı 4 sayı farkla kazandı.Maçın yıldızı 22 sayı, 6 ribaunt ile Kostas Papanikolaou oldu. Zach LeDay 23 sayı ve 9 ribaunt, Printezis 22 sayı ve 6 ribaunt, Nigel Williams-Goss ise 17 sayı ve 6 asist ile oynadı. Baskonia'nın en skoreri 19 sayı ile Luca Vildoza oldu.Bu sonuçla birlikte Olympiakos 11. galibiyetini aldı, Baskonia ise 10. mağlubiyetini tattı.