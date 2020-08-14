Olympiakos, Rafinha'yı transfer etti

Olympiakos, Galatasaray'la anlaşan Omar Elabdelloui'nin yerine Rafinha'yı transfer etti. Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, transferi açıkladı.



Rafinha'nın sözleşmesi 2021 yazında sona eriyordu ancak sözleşmesindeki bir madde sayesinde Brezilya dışında bir kulübe giderse serbest kalabiliyordu.



Rafinha, bu madde sayesinde Olympiakos'a bedelsiz transfer olacak. 35 yaşındaki sağ bek, Yunan ekibi ile 2 yıllık anlaşmayı imzalayacak.



"KABUL EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"



Marcos Braz açıklamasında; "Rafinha, Olympiakos'tan teklif alınca kabul edeceğini bize söyledi. Sözleşmesindeki madde gereği istediği zaman ayrılabiliyordu." dedi.



Rafinha, 2020 yılında takımı Flamengo ile 12 resmi maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.



