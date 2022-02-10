Olympiakos öncesi rakamlarla Anadolu Efes...

Shane Larkin, görev yaptığı son 23 karşılaşmanın 22'sinde sahadan çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı. Larkin ayrıca forma giydiği son 15 maçın 14'ünde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Başarılı oyuncumuz görev yaptığı son 13 karşılaşmanın 12'sinde çift haneli skorlar üretti.



Vasilije Micic, görev yaptığı son altı maçın beşinde sahadan en az 16 sayı kaydederek ayrıldı. Micic ayrıca forma giydiği son altı karşılaşmanın beşinde sahadan çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı.



Euroleague'de 25. haftanın ardından Shane Larkin maç başına 19,8 verimlilik puanı ortalaması ile ikinci, 15,0 sayı ortalaması ile altıncı durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 5,4 asist ile bu kategoride üçüncü sırada yer alıyor. Başarılı oyuncumuz % 93,0 ile ligdeki en iyi dördüncü serbest atış yüzdesine sahip. Shane Larkin, maç başına 1,4 top çalma ile bu sıralamada yedinci durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 2,1 üç sayılık isabeti ile bu kategoride beşinci sırada bulunuyor.



Vasilije Micic, 25. haftanın ardından maç başına 16,4 sayı ortalaması ile bu sıralamada ikinci, 14,7 verimlilik puanı ortalaması ile 15. sırada yer alıyor. Micic ayrıca maç başına 1,9 üç sayılık isabeti ile bu kategoride 11. durumda bulunuyor. Başarılı oyuncumuz maç başına 1,4 top çalma ile bu sıralamada sekizinci durumuda yer alıyor.



Krunoslav Simon % 95,5 serbest atış yüzdesi ile ligdeki en iyi ikinci serbest atış yüzdesine sahip.



Rodrigue Beaubois, maç başına 2,0 üç sayılık isabeti ile bu kategoride yedinci sırada bulunuyor.



Takımımız 25. hafta itibarıyla maç başına 94,3 verimlilik puanı ortalaması ile tüm takımlar arasında ilk sırada yer alıyor. Maç başına 81,9 sayı ortalaması ile ligin en skorer üçüncü takımıyız... Ekibimiz maç başına 33,2 ribaunt ile bu alanda 10., 17,2 asist ortalaması ile ekibimiz bu kategoride ise dördüncü sırada yer alıyor. Ayrıca maç başına 6,8 top çalma ile altıncı ve maç başına 2,6 blok ile altıncı durumdayız.



2019-20 sezonunun 11. hafta maçında Bayern Münih'e karşı 49 sayı kaydeden Shane Larkin, Euroleague'de tüm zamanların sayı rekorunu elinde bulunduruyor. Larkin ayrıca bu karşılaşmada 10 üç sayılık isabet bularak, bir maçta atılan en çok üç sayılık basket rekorunu da egale etmişti.



Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 291 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada 192 blok ile Tibor Pleiss yedinci, 135 blok ile Chris Singleton 17. sırada bulunuyor.



Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 498 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.



Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1215 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 10. oyuncusu... Aynı sıralamada Adrien Moerman 1051 ribaunt ile 20., Chris Singleton da 1012 ribaunt ile 22. sırada yer alıyor.



Vasilije Micic, Euroleague'de bugüne kadar yaptığı 848 asist ile Euroleague tarihinde en çok asist yapan oyuncular sıralamasında 14. sırada yer alıyor.



Takım kaptanımız Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için iki asiste ihtiyacı var.



James Anderson, bir iki sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. iki sayılık isabetine ulaşacak.





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