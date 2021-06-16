Olympiakos N'Koudou'nun peşinde

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou'ya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Olympiakos N'Koudou'nun peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2021 09:08
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Beşiktaş
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon çıktığı 32 lig karşılaşmasında 8 kez rakip fileleri havalandıran, 4 de gol pası veren Kevin N'Koudou'ya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos talip oldu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Kırmızı-Beyazlı ekibin, Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin ise 2.5-3 milyon Euro bandı arasında bir bonservis bedeli beklediği öğrenildi.



 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.