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Olympiakos, Maccabi'ye dur dedi!

THY Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos, Maccabi FOX Tel Aviv'i 88-80 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Olympiakos, Maccabi'ye dur dedi!
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25 Ekim 2018 23:48
THY Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos ile Maccabi FOX Tel Aviv karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk çeyreğini 21-18 geride kapatan Olympiakos, ikinci periyotta iyi savunma yaptı ve devreye 45-37'lik üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Olympiakos, son bölümde Maccabi'nin geri dönüşüne izin vermedi ve mücadeleyi 88-80 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos 3. galibiyetini aldı. Maccabi FOX Tel Aviv ise 3. kez yenildi.

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