THY Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos ile Maccabi FOX Tel Aviv karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk çeyreğini 21-18 geride kapatan Olympiakos, ikinci periyotta iyi savunma yaptı ve devreye 45-37'lik üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı açan Olympiakos, son bölümde Maccabi'nin geri dönüşüne izin vermedi ve mücadeleyi 88-80 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos 3. galibiyetini aldı. Maccabi FOX Tel Aviv ise 3. kez yenildi.
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Mücadelenin ilk çeyreğini 21-18 geride kapatan Olympiakos, ikinci periyotta iyi savunma yaptı ve devreye 45-37'lik üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı açan Olympiakos, son bölümde Maccabi'nin geri dönüşüne izin vermedi ve mücadeleyi 88-80 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos 3. galibiyetini aldı. Maccabi FOX Tel Aviv ise 3. kez yenildi.
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