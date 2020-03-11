Olympiakos koronavirüs testini geçti

Olympiakos, futbolculara, yöneticilere ve kulüp görevlilerine yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını bildirdi.

Haber; AA
Olympiakos koronavirüs testini geçti
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11 Mart 2020 12:11
Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, futbolculara, yöneticilere ve kulüp görevlilerine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp sahibi Evangelos Marinakis'te koronavirüs tespit edilmesinin ardından futbol takımı, yöneticiler ve kulüp görevlilerinin teste tabi tutulduğu kaydedildi.

Yapılan testler sonucunda kimsede koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Şubat'ta oynanan Arsenal-Olympiacos maçında, Yunan ekibinin başkanı Marinakis'in Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmesi göz önünde bulundurularak İngiltere Premier Lig'de bugün yapılması planlanan Manchester City-Arsenal mücadelesi ertelenmişti.

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