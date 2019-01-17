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Olympiakos, Khimky engelini rahat geçti

Olympiakos, THY EuroLeague'in 19. haftasında BC Khimkiy'i 71-57 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Olympiakos, Khimky engelini rahat geçti
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17 Ocak 2019 23:42
THY EuroLeague'in 19. haftasında Olympiakos ile BC Khimky karşı karşıya geldi. Olympiakos, Khimky engelini 71-57'lik galibiyetle aşmayı başardı.

Olympiakos bu sezonki 12. galibiyetini alırken BC Khimky 12. yenilgisiyle tanıştı.

Olympiakos bir sonraki maçında İstanbul'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Khimky ise bir sonraki maçında sahasında Bayern'i konuk edecek.

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