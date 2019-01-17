THY EuroLeague'in 19. haftasında Olympiakos ile BC Khimky karşı karşıya geldi. Olympiakos, Khimky engelini 71-57'lik galibiyetle aşmayı başardı.Olympiakos bu sezonki 12. galibiyetini alırken BC Khimky 12. yenilgisiyle tanıştı.Olympiakos bir sonraki maçında İstanbul'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.Khimky ise bir sonraki maçında sahasında Bayern'i konuk edecek.