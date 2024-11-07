UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Olympiakos ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



0-0 biten ilk yarının ardından Olympiakos, Ayoub El Kaabi'nin 57. dakikadaki golüyle öne geçti. Rangers, 64. dakikada Cyril Dessers ile bu gole cevap verdi.



Bu sonucun ardından her iki takım da 7'şer puana yükseldi.



Rangers, gelecek hafta Nice'e konuk olacak. Olympiakos ise FCSB deplasmanına gidecek.



