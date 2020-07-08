Olympiakos, Harrison transferini açıkladı!

Yunanistan Süper Ligi ve EuroLeague takımlarından Olympiakos, Galatasaray'dan Aaron Harrison'ın transfer edildiğini açıkladı.



Yunan ekibi, şutör gard pozisyonunda görev yapan Harrison ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Galatasaray'la henüz bir yıl daha kontratı olan 26 yaşındaki Aaron Harrison, kontratındaki çıkış hakkını kullanarak Olympiakos'a gitmeyi tercih etti.



Son iki yıldır Galatasaray Doğa Sigorta formasını terleten Aaron Harrison, geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı forma ile toplam 40 maçta forma giydi ve bu mücadelelerde 14.7 sayı – 3.00 asist – 3.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.



