Olympiakos - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olympikos ile oynayacağı karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Olympiakos - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu
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22 Kasım 2021 15:51
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.

iddaa risk yönetimi; Olympiakos galibiyetine 1,64 oran belirlerken, beraberlik oranı 3.00 olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.50 oran verildi.

Öte yandan maçın 2.5 üst oranı 1.61, 2.5 alt oranı ise 1.72 olarak belirlendi.

Olympiakos ile Fenerbahçe 25 Kasım Perşembe günü Yunanistan'da karşı karşıya gelecek.


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