Olympiakos - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

🔸Olympiakos - Fenerbahçe maçının iddaa oranları açıklandı.



— Sporx (@sporx) November 22, 2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.iddaa risk yönetimi; Olympiakos galibiyetine 1,64 oran belirlerken, beraberlik oranı 3.00 olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.50 oran verildi.Öte yandan maçın 2.5 üst oranı 1.61, 2.5 alt oranı ise 1.72 olarak belirlendi.Olympiakos ile Fenerbahçe 25 Kasım Perşembe günü Yunanistan'da karşı karşıya gelecek.