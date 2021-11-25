Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle (Exxen link)

Fenerbahçe, Olympiakos ile Yunanistan karşı karşıya geliyor ve İstanbul'daki maçın rövanşını arıyor, dev mücadeleyi exxen canlı olarak yayınlıyor.

25 Kasım 2021 22:50
Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle (Exxen link)
Olympiakos Fenerbahçe Avrupa maçı canlı izle! Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

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OLYMPIAKOS FENERBAHÇE MAÇI TUTTUR'DA

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Avrupa Ligi karşılaşmasının heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. TEK maç olarak CANLI kupon yapabilir ve sen de kazanabilirsin! Hemen tıklayın.

Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Karşılaşma EXXEN Sports'tan canlı yayınlanacak.
 
Olympiakos ligde lider
 
Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor. Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.
 
Avrupa Ligi'nde 123. müsabakasına çıkacak
 
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123. maçını oynayacak. Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 122 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

Olympiakos Fenerbahçe maçı öncesi son durum

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek. D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

237. Avrupa maçı
 
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 237. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 236 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.
 
İki takımın eksikleri
 
Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile Enner Valencia, karşılaşmada yerlerini alamayacak. Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak. Ayrıca Zajc ceza sınırında olan isim...

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 23. maç
 
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 23. kez mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 22 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

Muhtemel 11'ler
 
Olympiakos
Vaclik, Lala, Sokratis, P. Cisse, Reabciuk, A. Camara, M'Vila, M. Camara, G. Masouras, H. Onyekuru, Y. El-Arabi

 
Fenerbahçe
Berke, Nazım, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Meyer, Rossi, Pelkas, İrfan, Berisha

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