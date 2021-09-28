Olympiakos, Fenerbahçe 11'ini belirledi!

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'ini belirledi.



Ligde Asteras Tripolis maçını 2-0 kazanan Olympiakos, Kadıköy'e moralleri yüksek olarak gelecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Royal Antwerp'i 2-1 mağlup eden Olympiakos, Fenerbahçe karşısında en iyi 11'ini sahaya sürecek.



Kalede Vaclik görev alacak. Savunmanın solunda Oleg Reabciuk, sağında Michal Karbownik, stoper ikilisinde ise Pape Abou Cisse ile birlikte Sokratis Papasthapoulos oynayacak.



Orta sahada Yann M'Vila, Andreas Bouchalakis ve Mady Camara yer alacak. Şayet Pierre Kunde maç saatine kadar hazır olursa Mady Camara yerine forma giyecek.



Georgios Masouras sağ kanatta, Henry Onyekuru ise sol kanatta oynayacak. Youssef El Arabi ise forvet olarak oynayacak. El Arabi'nin son antrenmandaki durumuna göre Tiquinho Soares de görev alabilir.



