Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde AEK Atina ile karşı karşıya geldi.



Yunanistan Ligi'nin 10. haftasında oynanan mücadeleyi Olympiakos 3-2'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Camara, 34 ve 70. dakikalarda ise Youssef El-Arabi kaydeddi. AEK Atina'nın golleri ise 15 ve 79. dakikalarda Sergio Araujo'dan geldi.



Bu sonucun ardından Olympiakos puanını 26'ya yükseltti. AEK Atina ise 20 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Olympiakos kendi sahasında Volos ile karşılaşacak. AEK Atina ise Giannina'ya deplasmanına konuk olacak.





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