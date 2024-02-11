Olympiakos'da Jose Luis Mendilibar dönemi

Yunanistan'da sezona istediği gibi başlayamayan ve 22 hafta sonunda ligde lider PAOK'un maç fazlasıyla 6 puan gerisinde kalan Olympiakos yeni teknik direktörünü açıkladı.
Carlos Carvahal ile yollarını ayıran Olympiakos, 62 yaşındaki İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ı takımın başına getirdiğini açıkladı.
Kariyerinde son olarak Sevilla teknik direktörlüğünü yapan Jose Luis Mendilibar 30 maçta, 1.47 puan ortalaması tutturdu.
Carlos Carvahal ile yollarını ayıran Olympiakos, 62 yaşındaki İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ı takımın başına getirdiğini açıkladı.
Kariyerinde son olarak Sevilla teknik direktörlüğünü yapan Jose Luis Mendilibar 30 maçta, 1.47 puan ortalaması tutturdu.