THY Euroleague'in 13. haftasındaileMoskova karşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk çeyreğini 23-20 üstün tamamlayan Olympiakos, CSKA Moskova'nın ikinci çeyrekteki oyununa engel olamadı ve devreye 48-45 geride girdi.CSKA Moskova, 3. çeyrekte de üstünlüğünü sürdürmesine karşın Olympiakos, son periyottaki oyunuyla sahadan 88-86'lık galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Olympiakos 13. haftada 10. galibiyetini aldı. CSKA Moskova ise 3. mağlubiyetini aldı ve Olympiakos ile aynı galibiyet sayısınd kaldı.