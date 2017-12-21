THY Euroleague'in 13. haftasında Olympiakos ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk çeyreğini 23-20 üstün tamamlayan Olympiakos, CSKA Moskova'nın ikinci çeyrekteki oyununa engel olamadı ve devreye 48-45 geride girdi.
CSKA Moskova, 3. çeyrekte de üstünlüğünü sürdürmesine karşın Olympiakos, son periyottaki oyunuyla sahadan 88-86'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos 13. haftada 10. galibiyetini aldı. CSKA Moskova ise 3. mağlubiyetini aldı ve Olympiakos ile aynı galibiyet sayısınd kaldı.
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Mücadelenin ilk çeyreğini 23-20 üstün tamamlayan Olympiakos, CSKA Moskova'nın ikinci çeyrekteki oyununa engel olamadı ve devreye 48-45 geride girdi.
CSKA Moskova, 3. çeyrekte de üstünlüğünü sürdürmesine karşın Olympiakos, son periyottaki oyunuyla sahadan 88-86'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos 13. haftada 10. galibiyetini aldı. CSKA Moskova ise 3. mağlubiyetini aldı ve Olympiakos ile aynı galibiyet sayısınd kaldı.
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