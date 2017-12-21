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Olympiakos, CSKA'yı son çeyrekte devirdi!

THY Euroleague'in 13. haftasında Olympiakos, CSKA Moskova'yı 88-86 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Olympiakos, CSKA'yı son çeyrekte devirdi!
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21 Aralık 2017 00:05
THY Euroleague'in 13. haftasında Olympiakos ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk çeyreğini 23-20 üstün tamamlayan Olympiakos, CSKA Moskova'nın ikinci çeyrekteki oyununa engel olamadı ve devreye 48-45 geride girdi.

CSKA Moskova, 3. çeyrekte de üstünlüğünü sürdürmesine karşın Olympiakos, son periyottaki oyunuyla sahadan 88-86'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos 13. haftada 10. galibiyetini aldı. CSKA Moskova ise 3. mağlubiyetini aldı ve Olympiakos ile aynı galibiyet sayısınd kaldı.

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