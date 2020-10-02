Olympiakos, Bruma transferini bekliyor

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Armindo Bruma için flaş bir gelişme yaşandı. Yunan temsilcisi Olympiakos'un, Portekizli yıldızın transferini bitirme noktasına geldiği aktarıldı.



Yunan basını, Bruma için Olympiakos'un PSV ile prensip anlaşmasına vardığını ve oyuncunun da gitmeye niyetli olduğunu yazdı. Bruma'nın Olympiakos, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için Yunanistan'a gitmek istediğinin altı çizildi.



TRANSFERDE KRİTİK GÜN; BUGÜN



Bu transferde resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı artık son detayların görüşüldüğü kaydedildi.



Daha önce Galatasaray forması da giyen Portekizli yıldızın transferinin çok büyük ölçüde sonuçlanacağı ancak kiralama, satın alma veya satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerinin görüşüldüğü bildirildi.



Bruma'nın menajeri Catio Balde de Olympiakos'un bu transfer için çok istekli olduğunu ve bugün Yunan yetkililer ile yapılacak görüşme sonrası kararın çıkacağını belirtti.



Öte yandan Yunan basınından Gazzetta ise Olympiakos'un Bruma'nın transferini bitirdiğini ve Portekizli yıldızın bugün için Atina'ya bilet baktığını okuyucularına duyurdu



