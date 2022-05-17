Olympiakos, 4. şampiyonluk için parkeye çıkıyor

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında bir numarasının belirleneceği THY EuroLeague Dörtlü Finali'nde yer alacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 4. şampiyonluğuna Sırbistan'da uzanmaya çalışacak.



Başkent Belgrad'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Anadolu Efes, Real Madrid ve Barcelona ile yer alacak Olympiakos, kupayı daha önce 3 defa müzesine götürdü.



Bu kulvarda daha önce 1996-1997, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında adını zirveye yazdıran Yunan ekibi, 9 yıl sonra THY EuroLeague şampiyonluk kupasını bir kez daha havaya kaldırmak için parkeye çıkacak.



Tarihinde 11. kez Dörtlü Final'de



Olympiakos, Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda tarihinde 11. kez son 4 takım arasına kaldı.



Organizasyonda daha önce yer aldığı 10 Dörtlü Final'in 8'inde final oynama başarısı gösteren Yunan ekibi, 1996-1997, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 1993-1994, 1994-1995, 2009-2010, 2014-2015 ve 2016-2017'de ise ikincilikle yetindi.



Olympiakos, 1998-1999 sezonunda üçüncü, 2008-2009'da ise dördüncü olarak organizasyonu sonlandırdı.



Normal sezonu 2. sırada tamamladı



Başantrenör Georgios Bartzokas'ın çalıştırdığı Olympiakos, çok iyi bir sezon geçirerek Dörtlü Final'e geldi.



Bir önceki sezon play-off bileti bile alamayan kırmızı-beyazlılar, 2021-2022'de Rus takımlarıyla oynanan maçların sayılmadığı normal sezonu 19 galibiyet, 9 yenilgiyle 2. sırada tamamladı.



Son derece çekişmeli geçen play-off serisinde Monaco'yu 3-2'yle eleyen Olympiakos, 2017'den bu yana hasret kaldığı Dörtlü Final'e adını yazdırdı.



Vezenkov en iyi 5'te



Olympiakos'un 27 yaşındaki 4 numarası Sasha Vezenkov, THY EuroLeague'de sezonun en iyi 5'ine seçildi.



Kariyerinde ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak Vezenkov, bu sezon 13.7 sayı, 5.8 ribauntla takımının en iyisi oldu. Vezenkov özellikle yüzde 38.1'lik üç sayı isabetiyle ciddi bir dış atıcı tehditi oluşturuyor.



Olympiakos'ta tanıdık isimler



Olympiakos'un kadrosunda yolu Türk basketbolundan geçen isimler bulunuyor.



Bu isimlerden en önemlisi ise Avrupa basketbolunun en önemli oyun kurucularından Kostas Sloukas. Fenerbahçe'yle 5 sezonda birçok başarı kazanan ve bir kez Avrupa Ligi zaferi yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, tekrar döndüğü Olympiakos'la 4'üncü, toplamda ise 8'inci Dörtlü Final tecrübesini yaşayacak. Yunan oyuncunun 3 kez de şampiyonluk deneyimi var.



Yunan ekibinin kadrosundaki Moustapha Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor) ve Shaquille McKissic de (Uşak, Gaziantep, Beşiktaş) Türkiye'de iz bırakan isimlerdi.



Olympiakos'un kadrosunda Tyler Dorsey, Thomas Walkup, Kostas Papanikolaou, Georgios Printezis gibi önemli ve deneyimli isimler de yer alıyor.



Olympiakos'un başantenörü Georgios Bartzokas, tecrübesiyle dikkati çekiyor. 57 yaşındaki başantrenör, Belgrad'daki organizasyonda 4. kez Dörtlü Final sahnesinde boy gösterecek.



Kadro



Başantenör Bartzokas yönetimindeki Olympiakos'un kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Oyun kurucular: Thomas Walkup, Tyler Dorsey, Kostas Sloukas, Michalis Lountzis, Giannoulis Larentzakis, Zayd Muosa.



Forvetler: Sasha Vezenkov, Georgios Printzis, Kostas Papanikolaou, Livio Jean-Charles, Quincy Acy, Sotirios Oikonomopoulos



Pivotlar: Moustapha Fall, Hassan Martin.





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