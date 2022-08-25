Olsen, Galatasaray'ı istiyor! Son teklif!

Marcao'nun gidişinden sonra yabancı bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray 'ın hedefinde Belçika Ligi ekiplerinden Gent'te görev yapan Andreas Hanche-Olsen vardı.Sarı-Kırmızılılar, bu konuda temaslarına devam ederken, pazarlıklarda orta yol bulunmaya çalışılıyor. Cim Bom, son olarak 3.5 milyon Euro teklif etti.Belçika temsilcisi ise 4.5 milyon Euro istedi. Fakat oyuncunun bir yıllık sözleşmesinin kalması ve Aslan'a gelmek istemesi nedeniyle Gent'in, Norveçli savunmacıyı kadrosunda tutma ihtimali bir hayli zor gözüküyor. Bu nedenle 25 yaşındaki futbolcunun transferinde önümüzdeki günlerde Cim Bom'a kolaylık sağlanacağı ön görülüyor. SarıKırmızılılar, ilerleyen günlerde Gent'e son teklifini yapacak ve transferi bitirmeye çalışacak.