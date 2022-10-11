Olmaz denilen oldu; Lincoln sol beke alıştı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, bu sezon ilk kez oynadığı sol bek pozisyonuna iyice alışmış durumda.

, Fotoğraf; AA
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Olmaz denilen oldu; Lincoln sol beke alıştı
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11 Ekim 2022 13:09
Lincoln
Lincoln
Fenerbahçe
10 numara olarak transfer edilen Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique, sol şeritte oynamaya alıştı.

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında yine sol bekte görev alan Brezilyalı oyuncu bu kez çok daha iyi görünürken, bir de asist yaptı.

16 maçta 6 asiste ulaşan Lincoln maçın ardından, "Biz Türkiye'nin en büyük takımıyız. Şampiyon olana kadar durmayacağız" dedi.

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