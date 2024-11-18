Olivier Ntcham: 'Gelmeden Samsun'u bilmiyordum'

Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte zirve yarışı veren lig 3'üncüsü Samsunspor'un orta sahası Olivier Ntcham; Türk futbolunu, yaşamını, kültürünü ve hedeflerini anlattı. Bu sezon 5 gol-1 asistle yıldızını parlatan Kamerunlu futbolcu, Sabah'a açıklamalarda bulundu.



"İNGİLTERE'DEKİ GİBİ COŞKULULAR"



İtalya, Fransa ve İngiltere liglerinde forma giymiş birisi olarak Türkiye Ligi'ni kıyaslarsak nasıl bir yorumda bulunursun?



"İngiliz futboluyla alakalı bir kıyaslama yapacak olursam, bu taraftarı olur. Çünkü Türkiye'deki taraftarlar da İngiltere'deki gibi çok tutkulu ve coşkulu. Türkiye Ligi kesinlikle iyi bir seviyede. Tabi her ligde, her ülkede seviyesi farklı olabiliyor. Zaten Avrupa kupalarında oynayan birçok büyük takım var."



LİGDEKİ SANTRFORLAR



Ligde birçok yıldız santrfor oynuyor. Hangi futbolcuyu ön plana çıkarırsın?



"Ben Dzeko'yu seviyorum, genç yaşta M.City'de birlikte oynama fırsatımız oldu. Bu yaştaki (38) performansı bile inanılmaz. Oyun tarzından hoşlanıyorum. Çünkü oyuna dahil oluyor. Geliyor topa dokunuyor, istasyon oluyor, pas açısı yaratıyor. Bitirişleri de iyi. İmmobile'nin oynama şeklini seviyorum. Bitiricilikte etkili. Osimhen ceza sahası içinde baskın, çok güçlü. Icardi skorer bir oyuncu. En iyisini seçmek çok zor."



"TAKIMIN BAŞARISINA BAĞLI"



Bu sezon 12 maçta 5 gol-1 asistlik katkı sağladın. Şimdiden bu kadar skorer olmayı nasıl başardın?



"Benim başarım kesinlikle takımın başarısına bağlı. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım da bana hem gollerde hem asistlerle yardımcı oluyor. Daha fazla gol ve daha fazla asist yapabilirdim. Ama kesinlikle devamının geleceğinden eminim."



LİGİN EN İYİ ORTA SAHASI



Ligin en iyi orta sahası kim?



"Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'i beğeniyorum, çok iyi bir orta saha oyuncusu. Ceza sahası içinde, ceza sahası dışında çok etkili, güçlü ve yetenekli bir isim."



TAKLALI GOL SEVİNCİ



Taklalı gol sevincin ilginç. Risk olarak görüyor musun?



"Sahada takla atmak benim için sadece gol sevinci değil. Sevdiğim bir hareket. Golümü öyle taçlandırıyorum. İnşallah bu taklalarımı daha fazla gol atarak tekrar tekrar gösterebilirim."



"GELMEDEN ÖNCE BİLMİYORDUM"



Gelmeden önce Samsun'u ne kadar biliyordun?



"Buraya gelirken Samsunspor'u bilmiyordum. Süper Lig'de bazı maçları izlerdim. Türkiye'de büyük kulüpler var. Samsunspor'un teklifine şaşırdım. Menajerim bana Samsun'un, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde güçlü bir yeri olduğunu anlatmıştı. Beni en çok heyecanlandıran şey taraftarlar. Geldiğimde gördüm. F.Bahçe maçındaki atmosferden çok etkilendim. Kendimi Samsun'da çok iyi hissediyorum."



ROL MODELİ



Hayatında rol modelin oldu mu?



"Küçükken, rol model olarak Zinedine Zidane'ı örnek alırdım. Bir diğer idolüm ise Manchester City'de oynarken Yaya Toure. Orta sahada oynama şekli inanılmazdı. Ve bana büyük ilham vermişti."



BEĞENDİĞİ ÖZELLİĞİ



Kendinin hangi özelliğini beğeniyorsun?



"Kendimde en beğendiğim yönüm top sürme becerim. Bu konuda bence iyiyim. Dribbling yapmayı seviyorum."



EN ÇOK ŞAŞIRTAN OLAY



Türkiye'de seni en çok şaşırtan olay ne oldu?



"Türkiye'de beni en çok şaşırtan şey, insanların araba kullanması. Çok garipsedim. Kuralsız şekilde araç sürüyorlar ama alıştım."



Takımda en iyi anlaştığın Türk futbolcu?



"Çok fazla Türk arkadaşım var. Hepsiyle de çok iyi vakit geçiriyorum, şakalaşıyoruz, bir isim söylemem zor. Hepsiyle aram çok iyi."



