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Olivier Giroud'dan Barcelona açıklaması! "Göreceğiz"

Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud, Katalan ekibi Barcelona'ya transfer olabileceğini ima etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Olivier Giroud'dan Barcelona açıklaması! 'Göreceğiz'
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30 Ocak 2019 04:10
Gonzalo Higuain'in Chelsea'ye transerinin ardından takımdan ayrılacağı yazılan Olivier Giroud, transfer açıklamalarında bulundu.

"BARCELONA'NIN GOLCÜYE İHTİYACI VAR"

Barcelona iddialarına yanıt veren 32 yaşındaki golcü, "Menajerim tekliflerle ilgileniyor. Barcelona'nın bir golcüye ihtiyacı var. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR GELECEĞİM YOK"

Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasıan vurgu yapan Giroud, "Chelsea, Higuain gibi bir golcüyü transfer ettiğine göre kulüpte bir geleceğim yok. En iyi kararı almaya çalışacağız" dedi.

"FRANSA'YA DÖNÜŞ..."

Fransa'ya dönmeye sıcak baktığını dile getiren Fransız santrfor, "Marsilya ve Lyon büyük kulüpler. Fransa'ya dönüşü hiçbir zaman reddetmedim. Önceliğim Premier Lig'de kalmaktı ve halen öyle. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Chelsea formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Olivier Giroud, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

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