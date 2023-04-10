Olivier Giroud, Milan ile uzatıyor!

Milan'ın 36 yaşındaki yıldız golcüsü Olivier Giroud, İtalya'da kalıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Olivier Giroud ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



İtalyan devi, 36 yaşındaki tecrübeli isme 3,5 milyon Euro'dan 1 yıllık yeni sözleşme teklif etti.



Taraflar arasında anlaşma sağlanırken, son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ve kısa süre içinde imzaların atılacağı aktarıldı.



Son anda bir pürüz çıkmazsa başarılı golcü 2024 yılının Haziran ayına kadar Milan formasını terletmeye devam edecek.



Ocak transfer döneminde Everton'ın Fransız'ı transfer etmek için girişimde bulunduğu belirtilse de oyuncunun Milan'da kalmak istediği ve gelen teklifleri reddettiği ifade edildi.



Olivier Giroud, kariyeri boyunca toplamda 660 maçta forma giydi. 263 gol ve 91 asist yapma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu, Milan da ise 74 kez sahaya çıktı ve 26 gol ve 10 asistlik katkıda bulundu.





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