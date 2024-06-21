Olivier Giroud: ''Kaderimiz hala ellerimizde''

Fransa Milli Takımı oyuncularından Olivier Giroud, EURO 2024'te 0-0 eşitlikle biten Hollanda maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Giroud, oyunla ilgili olarak, "Bence daha fazla şans yarattık ve oyunu domine ettik.'' dedi.



Hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Giroud, '' Biraz hayal kırıklığına uğradık çünkü üç puanı istiyorduk. Ancak günün sonunda beraberlik çok da kötü değil. Kaderimiz hala kendi ellerimizde." ifadelerini kullandı.



