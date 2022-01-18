Oliver Kahn: "Lewandowski bir fenomen"

Bayern Münih'te CEO'luk görevini yürüten Oliver Kahn, yıldız forvetleri Robert Lewandowski hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Oliver Kahn: 'Lewandowski bir fenomen'
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18 Ocak 2022 18:03
Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Robert Lewandowski'nin FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'nü kazanmasının ardından açıklama yaptı.

Kahn, "Robert Lewandowski, bir fenomen. Bir zirveye çıktığında, hemen bir sonrakine çıkmayı düşünen biri. FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazanmayı fazlasıyla hak etti" şeklinde konuştu.

Alman futbol insanı, "Manuel Neuer'in de en iyi kaleci ödülünü kazanmasını isterdik. Ödülü kazanan Mendy'i de tebrik ediyoruz, bunu hak etti" ifadelerini kullandı.

"İKİSİ DE ROL MODEL"

"Bayern Münih, Neuer ve Lewandowski gibi oyunculara sahip olduğu için gurur duyuyor" sözlerini kullanan Kahn, "Biri durmadan gol atıyor. Diğeri ise sahanın öbür yarısında topları durduruyor. İkisi de sahada ve saha dışında rol modeller" dedi.

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