Oliver Bierhoff: 'Mesut'un duygularını hafife aldım'

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Milli Takımlar Direktörü Oliver Bierhoff, Mesut Özil'in milli takımı bıraktığı dönemdeki duygularını görmezden gelmelerinin yanlış olduğunu söyledi.



Özil ile konuşmak istediğini kaydeden Bierhoff, "Onu tekrar görmek, onunla konuşmak isterim. Onunla konuşursam mutlu olurum. Bunu duyurmak için bir basın açıklamasına gerek yok. O dönemde duygularını hafife aldım. O dönemde yaşananlar, federasyonun dikkatini dağıttı. Uzun zamandır Mesut ile görüşmüyorum. Ona 1-2 kere mesaj attım, çocuğunun doğumunu kutladım. Türkiye'de yeni bir hayata başladı, onun için mutluyum. Onunla bir sorunum yok, küs değilim, bu yüzden barışmalıyız diyemem" ifadelerini kullandı.



IRKÇI SÖYLEMLER ÜZERİNE BIRAKMIŞTI



Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya'nın kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018'in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.



Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.



Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.



