Oliveira, 85 gün sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliviera Molde karşısında frikikten attığı gol ile 85 gün aradan sonra gol atmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Oliveira, 85 gün sonra gol sevinci yaşadı
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24 Ağustos 2023 00:34
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 85 gün sonra golle buluştu.

Sarı-kırmızılı formayla son golünü 30 Mayıs'ta Süper Lig'deki MKE Ankaragücü karşılaşmasında atan Oliveira, 85 gün aradan sonra Molde mücadelesiyle bir kez daha gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'daki toplam gol sayısını 5'e çıkaran 31 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü attı.

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